2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bu yıl tarım sektöründe sulamada 212, bitkisel üretimde 53 ve hayvancılıkta 15 olmak üzere 280 proje hayata geçirilecek. Yatırımların toplam değeri ise sulamada 23 milyar 748 milyon 775 bin lira, bitkisel üretimde 5 milyar 99 milyar 301 milyon lira ve hayvancılıkta 973 milyon 781 bin lira olmak üzere toplamda 29 milyar 821 milyon 857 bin lirayı bulacak.

Kalkınma ajansları aracılığıyla tarım sektöründe 23 proje için yapılacak yatırımların tutarı ise 716 milyon 908 bin liraya ulaşacak.

Kalkınma ajanslarının sulama yatırımlarında payı ise 351 milyon 775 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 projeye 100 milyon lira, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 projeye 110 milyon lira, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) 1 projeye 71 milyon 775 bin lira ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ise 1 projeye 70 milyon lira yatırım yapacak.

DAP, "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi" kapsamında yetki alanındaki muhtelif bölgelere 80 milyon lira, "Hayvan İçme Suyu Projesi"ne de 20 milyon lira yatırımı gerçekleştirecek.

DOKAP da yatırımın tamamını görev alanındaki 7 ilde "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi" kapsamında harcayacak.

GAP ise yatırımını "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi" çerçevesinde Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şırnak illerine ayırırken, KOP "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi" kapsamında 7 ilde yatırım yapacak.

Bitkisel üretime yatırım

Bitkisel üretimde ise kalkınma ajanslarının 14 projeye 257 milyon 761 bin lira yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

DOKAP, 3 projeye 73 milyon 500 bin lira, GAP 6 projeye 60 milyon 961 bin lira, KOP 3 projeye 71 milyon 900 bin lira ve DAP 2 projeye 51 milyon 400 bin liralık yatırımı hayata geçirecek.

DAP, tarımsal eğitim ve yayın projesi kapsamında 14 il için 5,4 milyon, bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi içinde 46 milyon lira yatırım yapacak.

DOKAP ise "Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 11 ilde 1,5 milyon lira, "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" için ise 70 milyon ve tarımsal örgütlerin güçlendirilmesi için ise 2 milyon lira yatırımda bulunacak.

GAP da "Organik Tarım Kümelenme Projesi" kapsamında Batman, Diyarbakır ve Adıyaman'a 4,8 milyon lira, "Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Verimlilik Projesi" için Adıyaman ve Şanlıurfa illerine 5 milyon lira, 8 ile ise "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi" için 21,2 milyon lira, "Hassas Tarım Ve Sürdürülebilir Uygulamalar Projesi" için 15,1 milyon lira, "Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" için 8,3 milyon ve "Muhtelif Giderler" için 6,5 milyon lira yatırım gerçekleştirecek.

KOP'ta "Tarımsal Araştırmalar Projesi" için 8 il için 5,9 milyon lira, "Tarımsal Eğitim Ve Yayım Projesi" için 16 milyon lira, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" için de 50 milyon lira kaynak aktarılacak.

Hayvancılık sektörüne 4 proje

Hayvancılık sektöründe ise kalkınma ajansları 107 milyon 372 bin lira değerinde 4 projeyi hayata geçirecek.

Bu kapsamda DAP 34 milyon 552 bin lira, DOKAP 52 milyon 296 bin lira, GAP 1 milyon 524 bin lira ve KOP 19 milyon liralık yatırım yapacak.

DAP, yatırımın tamamını 15 ilde "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" için harcayacak.

DOKAP da "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 11 ilde alınacak alet ve cihazlar, tarım aleti ve makinaları ile kurulacak hayvan pazarları için yatırım gerçekleştirecek.

GAP ise Adıyaman ve Diyarbakır'daki hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla etüt, proje ve müşavirlik hizmetleri için yatırımın tamamını kullanacak.

KOP da bölge sorumluluğundaki 8 ilde hayvansal üretimi geliştirme projesi yatırımı gerçekleştirecek.