Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), salgın sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara karşın, çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda ve zamanında karşılamayı sürdürüyor.

Salgın sürecinde çiftçilerin üretimini devam ettirebilmesi, tedarik zincirinin aksamasının önlenmesi, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla üreticiden son tüketiciye kadar piyasada aktif rol alıyor. Tarım Kredi'nin çalışmaları gübre satışlarına da yansıdı.

GÜBRETAŞ kimyevi gübre tedarikinde rol üstleniyor

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2019'da 1 milyon 250 bin ton olan kimyevi gübre satışları, 2020'de yüzde 16 artışla 1 milyon 458 bin tona ulaştı.

Tarım Kredi iştiraki GÜBRETAŞ, en önemli tarımsal girdilerden biri olan kimyevi gübre tedarikinde rol üstlenmenin yanı sıra piyasa fiyatlarını dengeliyor.

Projeleriyle de üreticilerin yetiştirdikleri ürün desenine ve toprak yapısına uygun gübre uygulamalarında verim artışı sağladı ve üreticilerin tercih sebebi oldu.

Ayrıca, sözleşmeli üretimle ürün miktarının artırılması ve Model Üretim Projesi kapsamında çiftçilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin olumlu yansımalarının da gelecekte daha fazla görülmesi bekleniyor.