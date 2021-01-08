Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3640 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den beri en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7,3491'den tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,3640'tan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0150'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0010'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa paralel 89,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise dünkü kapanışın yüzde 0,2 altında 1,2240 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yaşanan toplumsal olayların durulması ve yeni mali teşviklere ilişkin sürecin daha etkin ilerleyebileceği beklentisinin doları diğer para birimleri karşında baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

8 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: