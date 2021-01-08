Türkiye'nin hamsi ihracatı, 2020'de önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 10,1 artarak 2 bin 199 ton olarak gerçekleşti.

Hamsi dış satımından 2020'de 9 milyon 691 bin 186 dolar gelir sağlandı. Bir önceki yıl bin 996 ton hamsi ihraç edilerek, 9 milyon 707 bin 607 dolar elde edilmişti.

En fazla ihracat Fransa’ya yapıldı

En fazla hamsi ihracatı ise 3 milyon 497 bin 768 dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyon 434 bin 984 dolarla Belçika ve 944 bin 961 dolarla Almanya izledi.

Geçen yıl 2019'dan farklı olarak Yunanistan, İsrail, Rusya, Bulgaristan, Kuveyt, Kazakistan, Singapur ve Hong Kong'a da hamsi satışı yapıldı.