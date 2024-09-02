Tarım Kredi, ihtiyacı olan tesisleri alarak büyümeyi sürdürecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin haziranda bünyesine kattığı, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescil ettirilen Oruçoğlu Yağ Fabrikası'nı ziyaret etti.

Tesisin üretim alanlarını gezen ve yağ üretimine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım Kredi'nin, girdi tedarikiyle, ürün alımıyla üreticilerin yanında olduğunu anlatan Aydın, ürünlerin işlenip yüksek katma değerli hale dönüştürülerek tüketiciye ulaştırılması fonksiyonunu da yerine getirdiğine dikkati çekti.

"Üreticilerimizden bu yıl da ayçiçeği almaya devam edeceğiz"

Ayçiçeğinde yurt dışı ile yurt içi fiyatları arasında farklılıklar oluştuğuna değinen Aydın, "Bu fark oluştuğunda biz ticari davranmak yerine ülkedeki üreticilerin malını almayı tercih ettik. Dolayısıyla stoklarımızda şu anda en az 6 aylık yağımız var ama ona rağmen üreticilerimizden bu yıl da ayçiçeği almaya devam edeceğiz. Biz bu yıl ve gelecek yıl da ithalat yoluyla değil de içerideki üretimle ihtiyaçlarımızı gidereceğiz" diye konuştu.

Hüseyin Aydın, kamuoyunda Tarım Kredi'den oyuncu olarak fiyatları aşağı indirmesi yönünde bir beklenti olduğunu belirterek, fiyatların bu beklentiyi karşılamadığını kabul ettiklerini söyledi.

Fiyatları aşağı indiremediklerine ancak fiyatların yukarı yönlü hareketini kontrol ettiklerine dikkati çeken Aydın, "Hiçbir oyuncu bizim fiyat stratejimizi göz ardı ederek fiyatlama yapmadı. Bu yönüyle bir fiyat regülasyonu sağladığımızı söyleyebilirim. 2023'te bütün grubun karlılığı yüzde 2'ydi. Bizim fiyatlarımız piyasayı kesinlikle regüle ediyor. Raflarımızdaki ayçiçeği yağı şu anda çok makul fiyatlarda" sözlerini sarf etti.

"Fırsat alımı olursa değerlendirmeyi düşünürüz"

Aydın, cazip satın almaları değerlendirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim ekosistemde gerekli bir sanayi tesisi bulduğumuzda bu bir fırsat alımına vesile olacaksa onu alacağız. Aynes, SİVTAŞ ve son olarak Oruçoğlu ile üç büyük alım yaptık. Market için büyük depo yatırımları yaptık. Bu yıl için yeni bir alım programımızda yok ama bir fırsat alımı olursa değerlendirmeyi her zaman düşünürüz."

Hüseyin Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli ve planlı tarım başlıklarının önemli olduğunu vurgulayarak, "O başlıklara biz de katılıyoruz. Bakanlığımızla her türlü iş birliğini yapıyoruz. İş ortaklarımızla en iyisini ortaya çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Tarımdaki arz güvenliği konusunda hiçbir endişemiz yok" ifadesini kullandı.

Günlük 300 ton rafine yağ elde ediliyor

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Niyazi Arslantaş da Tarım Kredi'nin, Türkiye'nin ayçiçeği üretilen her noktasında çiftçiye dokunduğunu, çiftçinin ürününü değerlendirmeye ve değer katmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Tesisi almadan önce, fason üretim noktalarına yıllık 5 milyon dolar gibi çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Arslantaş, "Bu entegre tesisin alınmasıyla artık bu bedeli ödememize gerek kalmayacak" bilgisini paylaştı.

Arslantaş, tesislerde günlük 700 ton çekirdek kırma, 300 ton rafine yağ elde etme işlemi yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 310-320 ton ambalajlama kapasitesine sahip bir tesis burası. Yıllık olarak da 210 bin ton çekirdek kırma kapasitesine şu anda ham yağ olarak yetişmiş bulunuyoruz. Ölçek olarak toplam kapasitede 4 kampüsümüzde Trakya ve Afyon kampüsümüz olmak üzere artık Türkiye'de ilk üçte bir oyuncuyuz. Bu tesisi 18 milyon dolar gibi bir rakama bünyemize kattık."