Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı'nın tanıtımı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, kırsal bölgelere yatırım yapacak üretici ve girişimcilerin peşinde olduklarını söyledi.

Söz konusu başvuru çağrısı kapsamında verilecek yeni hibenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 320 milyon lira karşılığı 50 milyon euro'luk hibe paketini üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunduklarını ifade etti.

Pakdemirli, "Yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Çağrı çerçevesinde 5 sektörü destekleyeceğiz"

IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı çerçevesinde 5 sektörü destekleyeceklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleriyle, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon 250 bin euro ila 3 milyon euro'ya kadar olan kısmına yani 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız."

Hibe oranlarının gerçek ve tüzel kişiler için yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olarak uygulanacağını anlatan Pakdemirli, IPARD yatırımlarında vergi muafiyetinin yatırımlara dolaylı olarak yansıdığını belirtti.

Pakdemirli, çağrı kapsamında, mevcut makine ve ekipmanlara ek olarak, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, IPARD'a yeni makine ve ekipmanları dahil ettiklerini bildirerek süt tankerleri, süt toplama araçları ile şoklama ve ürün dondurma sistemlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade etti.

Proje hazırlama sürecinin başladığını kaydeden Pakdemirli, projelerin sunulması için 2 ay süre bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA