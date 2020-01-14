Gıda güvenilirliğinin sağlanması, taklit ve tağşişin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek; bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

Bu kapsamda 229 firmaya ait 386 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde açıklandı.

Bazı baharatlarda gıda boyası, dana eti olarak gösterilen ürünlerde kanatlı ve tek tırnaklı eti ile sakatat tespit edildi.

2012 yılından bu yana hileli üretim yapan bin 443 firmaya ait 3 bin 202 ürün kamuoyu ile paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber