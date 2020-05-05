Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi kapsamında gerek yeni vaka gerekse de iyileşen hasta sayısındaki olumlu seyir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan tedbirlerin meyvesinin toplanmasıyla birlikte kısmi olarak başlatılan normalleşme sürecine ilişkin açıkladığı takvimdeki maddelerden biri de taksilerle ilgili.

Salgın sırasında trafiğe çıkan taksi sayısını azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçen taksiciler, 5 Mayıs 2020 saat 00.00 itibarıyla herhangi bir kısıtlama olmadan trafiğe çıkmaya başladı.

En ufak bir aksaklık olmayacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından nasıl bir süreç yaşanacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından şoförlere mesaj atarak yeni sürece dair bilgi paylaştıklarını ifade eden Aksu, “Herhangi bir aksaklık olmayacak. Tek-çift plaka işi tamamen bitecek ve eski düzene döneceğiz” dedi.

[İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu. Foto: AA]

Tedbirler devam edecek, denetim sıklaşacak

Plaka kısıtlaması uygulaması başladığında taksicilerle ilgili bir genelge yayımlandığını hatırlatan Aksu, şöyle devam etti:

“Bu genelgede araç içinde en fazla 3 kişi bulunabileceğine dair madde vardı. Bu kural devam edecek. Yine araçlara en fazla 3 kişi alabileceğiz. Şoför koltuğunun yanı boş bırakılacak ve arkaya iki yolcu binebilecek.

Yeni dönemde araçların dezenfekte edilmesi üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri olacak. Bu konuda en ufak bir taviz vermeyeceğiz.

Ayrıca yolcularımızın mutlaka bilmesi gereken bir diğer husus da maske konusu. Maskesi olmayan yolcuları kesinlikle taksiye almayacağız. Aynı şekilde bizim şoförlerimizin tamamı da maske takmak zorunda.

Tüm bu kuralları çok ciddi bir şekilde uygulayacağız ve en ufak bir gevşemeye kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerin salgın döneminde şimdiye kadar yüzde 90 iş kaybı yaşadığına vurgu yaparak, normalleşme süreciyle birlikte bir an önce eski günlerine kavuşabilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.