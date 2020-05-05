Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,0350'ten işlem görüyor.

Geçen hafta cuma günü birçok piyasanın kapalı olduğu dönem içinde düşük işlem hacmiyle 7,0411 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 7,0200'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın üstünde 7,0350'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 7,6730'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer artışıyla 8,7850'ten satılıyor.

Dolar endeksi, üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırırken, yüzde 0,8 artışla 99,4 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1,0934'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde artış gösterse de yıllık bazda düşüşünü sürdürdüğüne işaret etti.

Yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,05 bandının izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,0340 7,0350

Avro 7,6720 7,6730

Sterlin 8,7410 8,7850

ANKARA

ABD Doları 7,0000 7,0500

Avro 7,6350 7,6950

Sterlin 8,6810 8,8350