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Ekonomi
AA 27.12.2024 12:02

Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik "mavi", "yeşil" ve "turkuaz" olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi verecek. Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimi teşvik edilecek.

Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenlenecek.

Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilerek neticelendirilecek. Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenebilmesi için ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekecek.

"En değerli hazinemize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırladıkları yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirterek, "(Suda sıfır kayıp) anlayışıyla en değerli hazinemize sahip çıkmaya ve geleceğimiz için bugünden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sürecin etkin takibini sağlayacağız"

Yönetmelik rehberliğinde su verimliliği çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik 'mavi', 'yeşil' ve 'turkuaz' olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi vereceğiz. Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edeceğiz. Yönetmelik kapsamında Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni kuracağız, sistemle verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendireceğiz ve sürecin etkin takibini sağlayacağız. Suyun korunması ve verimli kullanımı için oluşturacağımız bu güçlü dijital altyapı ile su yönetiminde kalıcı bir dönüşümü gerçekleştireceğiz."Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik "mavi", "yeşil" ve "turkuaz" olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi verecek. Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimi teşvik edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenlenecek.

Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilerek neticelendirilecek. Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenebilmesi için ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekecek.

"En değerli hazinemize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırladıkları yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirterek, "(Suda sıfır kayıp) anlayışıyla en değerli hazinemize sahip çıkmaya ve geleceğimiz için bugünden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sürecin etkin takibini sağlayacağız"

Yönetmelik rehberliğinde su verimliliği çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik 'mavi', 'yeşil' ve 'turkuaz' olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi vereceğiz. Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edeceğiz. Yönetmelik kapsamında Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni kuracağız, sistemle verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendireceğiz ve sürecin etkin takibini sağlayacağız. Suyun korunması ve verimli kullanımı için oluşturacağımız bu güçlü dijital altyapı ile su yönetiminde kalıcı bir dönüşümü gerçekleştireceğiz."

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