Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süt proteinlerinin ithalatına düzenleme
Bazı süt proteinleri, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bazı süt proteinlerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Ürün, yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.
Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı
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