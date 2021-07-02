Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 29 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi. Kararla ilgili detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener @trthaber’de anlattı.https://t.co/R6AUwJkjVe pic.twitter.com/Qs6k02Pexa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

"BDDK mağduriyetler yaşanmaması için erken adım attı"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener’ BDDK'nın bu adımla Çiftlik Bank'ta olduğu gibi mağduriyetler yaşanmaması için erken adım attığına dikkat çekti. Faizsiz konut şirketlerinin denetimiyle ilgili yeni sistemi anlattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gerekli şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine de karar verdi. Son tarih olan 7 Nisan'da başvuruda bulunan 35 firmadan 21'inin yeterli şartları karşılayamadığı belirtildi.

BDDK bir sonraki açıklamasında 8 şirketin daha tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Diğer şirketler için inceleme süreci devam ediyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, vatandaşların Çiftlik Bank’taki gibi mağduriyetlerinin önüne geçecek düzenlemenin detayını anlattı.

"Tasarruflarını bu şirketlere yatırmış olanlar mağdur edilmeyecek"

Şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. Vatandaşların hak ve menfaatleri korunacak. Tasarruflarını bu şirketlere yatırmış olanlar mağdur edilmeyecek.

Prof. Dr. Sefer Şener, artık bu şirketlerin devlet takibinde olacağına dikkat çekti:

“Vatandaşlar bundan sonraki süreçte gidip para yatırdığı ev almaya çalıştığı araba almaya çalıştığı ya da tasarrufunu ettiği şirketlerin devlet tarafından görüntülendiğini devlet tarafından desteklendiğini bunların sigortalandığını görmüş olacak."

Peki tasfiye durumunda vatandaşın hakkı nasıl korunacak? Prof. Dr. Sefer Şener o soruyu da şöyle yanıtladı:

“BDDK şirketin yönetimini de devralıyor. Bir komisyon oluşturuluyor bu komisyon orada kimin neyi varsa herhangi bir şekilde mağduriyetleri yaşamadan bunları karşılamaya yöneldi."

Yeni denetim sistemiyle şirketlerin sahipleri, sermaye ve mal varlıklarıyla sorumlu olacak. Şenen bu sistemin genişleyeceğine de işaret etti:

“Bu faaliyetleri on yıllardır sürdüren Türkiye’de onlarca yüzlerce şirket daha var. Buradaki sayı hani söyle ifade edelim yüz binlerle ifade ediliyor. Onun için bu düzenleme çok çok önem arz ediyor. Bu yüz binlerce kişiyi kapsayacak şekilde daha da genişleyecek."