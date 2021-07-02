Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli ve yabancı yatırımcılara hitap etti.

Kavcıoğlu'nun "Para politikamıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu açıkça ifade ettiğimizi düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasıyla iktisadi faaliyetlerin, istihdamın ve cari dengenin olumlu etkilendiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, "Sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesi enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik"