Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet ettiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok ilde yetiştiriliyor.

Kuruyemiş olarak tüketilmesinin yanında tatlıdan yemeğe Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinde kullanılan fıstık, yurt dışından da ilgi görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Suruç Ziraat Odası da ilçede fıstıkla ilgilenen üretici sayısının artması üzerine fıstık fidanı üretimine yöneldi.

Sulanabilir alanlar arttı

Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, bölgenin Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip olduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulanabilir alanların artmasıyla Suruç Ovası'nın cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

Suruç'ta fıstık yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kılıç, "İlçede ilk ve tek tüplü fidan üretim tesisini kurduk. Tohumla, ilk etapta 170 bin fidan yetiştirmeye başladık. Bunları biraz büyüttükten sonra bahçelere vereceğiz. Hedefimiz, ilçede fıstık üreticiliğini daha da genişletmek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tohumlardan iyi sonuç alıyoruz"

Odanın tarım danışmanı Songül Akaltun da fıstık yetiştiricilerinin fidan talebini karşılamak için tüplü fıstık fidanı üretim tesisini kurduklarını söyledi.

Akaltun, tüplere yerleştirilen tohumlardan iyi sonuç elde ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hava şartlarına bağlı olarak ocak ayında işlemlere başladık. Buradaki amacımız dışarıdan fide alıp bahçemize tesis edeceğimize kendi tohumumuzdan kendimiz fide yetiştirerek bahçelerimize dikmek. Çiftçimiz onlarca kilometre uzaklıktan fıstık fidanı alacaklarına kendi ilçemizde bunları geliştirip vatandaşımıza sunmaya çalışacağız."