Kuruma bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bu yana bireysel tarla içi modern sulama sistemlerini hibe yoluyla teşvik ediyor.

Bakanlık, mal alım tutarı 1 milyon liraya kadar yatırımlarda yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Söz konusu desteklerin verildiği sulama sistemleri tarla içi damla, tarla içi yağmurlama, tarla içi mikro yağmurlama, tarla içi yüzey altı damla, lineer veya center pivot, tamburlu, güneş enerjili olanlar ile tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemlerinden oluşuyor.

Sulama projelerine hibe desteği

Türkiye genelinde 2007'den bu yana 47 bin 264 sulama projesini hibe kapsamına alan Bakanlık, 4 milyon 703 bin 211 dekar alanın modern sistemlerle sulanmasını sağladı. Bu projeler için toplam 2 milyar 13 milyon 486 bin 439 lira hibe desteği ödendi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 15 Mart itibarıyla ülke genelinde proje kabul işlemlerine başlandı. Bugüne kadar 773 bin 953 dekar alanda 8 bin 704 proje için başvuru yapıldı.

Bu yıl için talep edilen 622 milyon 368 bin 226 liralık ödeneğin 300 milyon lirası tahsis edildi. Böylece 395 bin 229 dekar alanda, 4 bin 733 projeye 238 milyon 950 bin 565 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi.

"Su konusu milli güvenlik meselesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünya konjonktürünü de dikkate alarak, su konusunu milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"Sulama yönetimi" alanında yapılacak çalışmaların Türkiye'nin geleceğini de planlamak anlamına geldiğini vurgulayan Kirişci, suyu her alanda tasarruflu kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kirişci, tasarruf sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerini yaygınlaştırdıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an yüzde 32 olan borulu şebeke sisteminin, yeni projeler ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonuyla yüzde 45-50 civarına ulaşmasını öngörmekteyiz. Sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarıyla giderilemeyecek boyuttaki ihtiyaçlarını 'yenileme projesi' kapsamında değerlendirmekteyiz. Yenileme projesi kapsamında bugüne kadar 37 bin hektar alanda kapalı sisteme dönüşümü sağlanmıştır. 1,3 milyon hektar alanda ise çalışmalar devam etmektedir. Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip bu alanların borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacaktır. Bu da sulamada kullanılan suyumuzun yüzde 13'üne karşılık gelmektedir."

Sınırlı su kaynaklarının bütün sektörlerde çevreyle uyumlu şekilde etkin kullanılması gerektiğini vurgulayan Kirişci, çiftçilerin tasarruflu ve modern sulama sistemlerine geçmesini sağlamak için teşvikler verdiklerini kaydetti.