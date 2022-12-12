Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü 18,62-18,68 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6422 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

12 Aralık güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,6450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,6260'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 22,8320'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 105'in hemen üzerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0520 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi piyasalarda temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de Hazine bütçe dengesinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105,6'nın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.