Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.073 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,38 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.076 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.073 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.790 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında yüzde 75 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1073 lira 30 kuruşken satışı ise 1073 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.711 lira satış fiyatı 1.760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.790,31 dolar

Satış: 1.790,70 dolar

Gram

Alış: 1073,30 lira

Satış: 1073,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.711,57 lira

Satış: 1.760,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.025,00 lira

Satış: 7.150,00 lira