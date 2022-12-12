Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 12 Aralık 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,790 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 12 Aralık'ta gram altın 1073 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 12 Aralık 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.073 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,38 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.076 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.073 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.790 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında yüzde 75 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1073 lira 30 kuruşken satışı ise 1073 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.711 lira satış fiyatı 1.760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 12 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.790,31 dolar
Satış: 1.790,70 dolar
Gram
Alış: 1073,30 lira
Satış: 1073,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.711,57 lira
Satış: 1.760,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 7.025,00 lira
Satış: 7.150,00 lira
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