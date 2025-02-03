Parçalı Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.02.2025 07:19

Şubatta ekonomi takvimi yoğun

Şubatta ekonomi takvimi yoğun olacak. Haftanın ilk işlem gününde ocak ayı enflasyon verisi ve ihracat rakamları açıklanacak. Yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı ise cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Şubatta ekonomi takvimi yoğun

Şubat ayı ekonomi ve piyasa gündemi açısından yoğun geçecek. Kritik veriler ve önemli toplantılar yatırımcıların odağında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak. Yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 44 virgül 38 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ayı ihracat rakamları da bugün paylaşılacak. Türkiye, geçen yılı 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattı.

Enflasyon bilgilendirme toplantısı cuma günü

Yeni nüfus da 6 Şubat günü açıklanacak.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da yapacak. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ve orta vadeli öngörüleri belli olacak. Toplantıda para politikasına ilişkin verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

Aynı gün TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı getiri oranlarını açıklayacak.

İş gücü ve büyüme rakamları da bu ay açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı iş gücü rakamlarını 10 Şubat Pazartesi günü duyuracak. 2024 yılı işsizlik verileri de netleşecek. İşsizlik oranı kasım itibarıyla yüzde 8,6 ile tek hanede kalmayı sürdürüyor.

13 Şubat Perşembe ise aralık ayı cari denge verileri takip edilecek. Ekim-Aralık dönemine ait büyüme rakamları ise 28 Şubat günü belli olacak.

Faiz şubatta yüzde 45 seviyesinde kalacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu ay faiz kararı için toplantı yapmayacak. Şubatta faiz yüzde 45 seviyesinde kalacak. Banka, bir sonraki faiz kararını 6 Mart'ta verecek.

ETİKETLER
İhracat Enflasyon Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Yılın ilk enflasyon rakamları bugün açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Kuzey Kore'den, ABD Dışişleri Bakanının "haydut devlet" nitelendirmesine sert tepki
07:50
İskoçya’nın plastik atık sorunu: Loch Long nasıl çöplüğe dönüştü?
07:43
İngiltere'de yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı görsellerine yeni yasal düzenleme
07:29
Fransa'da kayalar yola düştü, 1000'den fazla kişi trafikte mahsur kaldı
06:41
Trump'ın ek gümrük vergileri sonrası Toronto'da ABD ulusal marşı yuhalandı
06:38
Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
Müsilaj Marmara'yı yeniden sardı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da kamyon çarptığı otomobille üst geçitten düştü
Şanlıurfa'da kamyon çarptığı otomobille üst geçitten düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ