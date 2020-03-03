Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

2020 yılında hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artış gösterdiğini belirten Pekcan, "2020 yılının başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen, şubatta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu" açıklamasını yaptı.

Şubatta dış ticaret hacmi, yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83’e yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Irak ve İngiltere

GTS’ye göre 2020 Şubat'ta en fazla ihracat motorlu kara taşıtları, en fazla ithalat mineral yakıtlarda oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkeler ise Rusya, Çin, Almanya olarak kaydedildi.

2020 Ocak-Şubat döneminde ise; ihracat, yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolar, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,69 artarak 66 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,8’i buldu.

Net ihracat 2,3 puan ile en fazla katkıyı verdi

Yeni Ekonomi Programı’nda Türkiye’nin 2019 yılı tamamı için GSYH büyüme oranı gerçekleşme tahmini yüzde 0,5 olarak belirlendi. 2019 yılının son çeyreğinde baz etkisi ile güçlü gelen yüzde 6 büyüme oranı sonrası, yıllık büyüme yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

2019 yılında küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performans, ülkemiz ekonomik büyümesinde önemli rol oynadı. 2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklandı, büyümeye en önemli katkıyı net ihracat verdi.

Faizlerdeki aşağı yönlü hareket ile birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görüldü.

"2020'de ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayında kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselerek yüzde 76’ya ulaştığını anlattı ve şunları söyledi:

"Ekonomik güven endeksinde yıllık bazda yüzde 16,7’lik artış, açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkmamız, ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergeler ile 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesidir."