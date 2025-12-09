Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.12.2025 14:24

Su ürünleri avcılığı sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığını sözleşmeli üretim kapsamına aldı.

Su ürünleri avcılığı sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin açıklama yapıldı.

Sözleşmeli üretimin kapsamının genişletildiği ve sektörün her bir paydaşının güvence altına alınmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Su ürünleri avcılığı, sözleşmeli üretim kapsamına alınmıştır. Tarım sigortaları kapsamında sigortalanamayan ve üretim varlığı olan balıkçı gemileri gibi durumlar için diğer sigortaların kabul edilebilmesi sağlanmıştır. Tiftik sözleşmesine ilişkin sözleşme süresi belirlenmiştir. Sözleşmeli üretimde, tescil sahibi tohum üreticisinin haklarının korunması sağlanmıştır. İmzalanan sözleşmelerin ve sözleşmelerdeki değişikliklerin bildirim süresi, 30 iş gününe çıkarılmıştır."

