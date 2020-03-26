STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter yaptığı açıklamada, 2018'in ekim ayında açılan rafineride üretim aşamalarının geçen yıldan itibaren birer birer devreye alındığını söyledi.

Üretilen ürünleri iç ve dış piyasada satışa sunduklarını vurgulayan İlter, 2019'un eylül ayından itibaren tam kapasiteye çıktıklarını vurguladı.

İlter, geçen yılın STAR için çok önemli olduğuna değinerek, kapasitesi 10 milyon ton olan rafineride 2019'da 7,1 milyon ton ham petrol işlediklerini aktardı.

Bu kapsamda önemli bir başarıya imza attıklarına işaret eden İlter, şunları kaydetti:

"3,5 milyon tona yakın dizel ürettik. Dizel, Türkiye'de akaryakıt ürünlerinde ihtiyaç duyulan en büyük kalemlerden. Bunun yanı sıra 1,2 milyon ton jet yakıtı ve petrokimya sektörünün ham maddesi olan naftayı ürettik. Artık Petkim'in şubat ayından itibaren tüm ham maddesi STAR tarafından karşılanır hale geldi. Bu Petkim'in finansal tablolarına da yansıdı. 2019'da biz hedeflerimizin büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Artık 2020'ye bakıyoruz. STAR Rafineri, Türk ekonomisinin ve sektörün önemli bir oyuncusu olarak 2020'den itibaren piyasada rol oynamaya, piyasayı yönlendiren bir kuruluş olmaya devam edecek."

"Jet yakıtı ithalatı sıfırlanacak"

Rafinerinin çıktılarından birinin de jet yakıtı olduğunu anımsatan İlter, Türkiye'de bu üründe ciddi bir tüketimin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin doğu ile batı arasında önemli bir köprü olduğuna dikkati çeken İlter, bu kapsamda birçok uzun mesafeli uçuşun da uğrak noktası olduğunu belirtti.

İlter, ülkedeki yolcu sayısının da düzenli olarak arttığını ifade ederek, "Her yıl yaklaşık yüzde 10'luk bir artış söz konusu. Bilhassa İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla Türkiye'deki hava taşımacılığı ciddi bir boyuta ulaştı. Yeni havalimanıyla birlikte Türkiye'de 2019'da yaklaşık 5,3 milyon ton jet yakıtı tüketimi oldu. Bu da tüm zamanların en yüksek rakamı." diye konuştu.

Bu büyümenin zaman zaman küresel ekonomideki gelişmelerden etkilense de devam edeceğini bildiren İlter, STAR Rafineri'nin yılda 1,5 milyon ton jet yakıtı üretim kapasitesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki jet yakıtının yaklaşık yüzde 90'ının yerli üretimle elde edildiğini kaydeden İlter, "2019'da 1,2 milyon ton jet yakıtı ürettik ve bunun çok büyük bir kısmını iç piyasa verdik. Bir miktar da ihraç ettik. Bizim STAR Rafineri olarak hedefimiz tüm ürettiğimiz ürünleri Türk ekonomisinin kullanımına sunmak ve Türkiye'nin akaryakıt sektöründeki dış ticaret açığını azaltmak. Tam kapasiteyle çalışıp ürettiğimiz jet yakıtıyla Türkiye'nin bu alanda ithalat yapmasına gerek kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef cari açığı 1,5 milyar dolar azaltmak

Rafineride üretilen ürünlerdeki kükürt oranının sıfır olduğunu dile getiren İlter, bunun piyasada aranılan bir durum olduğunu ifade etti.

İlter, STAR'da 2020'de 10 milyon ton ham petrolü işleme hedeflerinin olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl içinde STAR Rafineri'de beklediğimiz ciroya ulaştık. Bu cironun önemli bir kısmı iç satışlardan, bir kısmı da ihracattan geldi. 2020'nin ilk iki ayında 1,6 milyon ton ham petrol işledik.

Biz geçtiğimiz yıl 800 milyon dolarlık artı değer ürettik. 2020'de ise 10 milyon ton ham petrol işleyerek minimum 1,5 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltma hedefimiz var. STAR Rafineri'nin kapasitesi olan 10 milyon ton kapasite ile çalıştığımızda ise bizim dış ticaret dengesine 1,5 milyar dolarlık artı katkımız olacak."