Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.04.2025 13:54

Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl yaptığı denetimlerde 273 kişisel koruyucu donanımın uygunsuz veya güvensiz olduğunu tespit ederken, bu ürünleri piyasaya sunan 78 işletmeye toplam 12 milyon 858 bin lira ceza kesti.

Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi

Çalışanları iş kazalarının zararlarından ve meslek hastalıklarından korumada "kalkan" görevi gören kişisel koruyucu donanımlar, yaralanma ya da ölüm riskine karşı büyük önem taşıyor.

Emniyet kemeri, baret, koruyucu gözlük, toz maskesi, iş ayakkabısı ve iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatına ilişkin denetimler Ticaret Bakanlığınca yapılırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülüyor.

Standart dışı ürünler toplatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl yaptığı denetimlerde, standart dışı üretilen ve "CE" işareti taşımayan ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık, denetimlerde, aralarında baret, maske, iş ayakkabısı ve eldivenin de olduğu 273 kişisel koruyucu donanımın uygunsuz veya güvensiz olduğunu tespit etti.

Uygunsuz veya güvensiz ürünler toplatılırken, bunları piyasaya sunan 78 işletmeye de toplamda 12 milyon 858 bin lira ceza kesildi.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim
Sıradaki Haber
Egzoz muayenesi olmayan araçlara 2024'te 14 milyon lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
ABD, katil İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
00:02
Katil İsrail ordusu Filistinlileri güneye göçe zorluyor
23:57
Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret
23:55
Orman yangınına neden olan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza
23:51
İletişim Başkanı Altun'dan Hacıyev'in babası için taziye mesajı
23:35
Hamas, tüm dünyaya küresel "öfke cuması" çağrısı yaptı
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
Ankara'dan ilkbahar manzaraları
FOTO FOKUS
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ