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Ekonomi
DHA 03.04.2025 13:37

Egzoz muayenesi olmayan araçlara 2024'te 14 milyon lira ceza kesildi

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine, 2024 yılında yapılan 1798 denetimde 14 milyon 56 bin 491 TL ceza uygulandı.

Egzoz muayenesi olmayan araçlara 2024'te 14 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2018 yılında ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde EGEDES projesi hayata geçirildi.

EGEDES ile araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri elektronik ortamda yürütülüyor.

ASELSAN ile geliştirilen sistem araçların plakasını tanıyor, sorgulayıp geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığını araç görüntüsü ile birlikte raporluyor.

EGEDES ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte akışı aksatmadan anında tespit ediliyor.

1798 araç denetlendi

2024 yılında yapılan 1798 denetimde muayene yaptırmayan araç sahiplerine 14 milyon 56 bin 491 TL ceza uygulandı. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

Geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları 81 il müdürlüğü denetim araçlarına monte ediliyor. Denetim araçları yol kenarında sabit durumda veya trafikte seyir halindeyken egzoz emisyon ölçümü olmayan araçların tespitini gerçekleştiriyor.

Hususi ve resmi otomobiller ilk 3 yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir; kamyon, kamyonet, otobüs ve taksi gibi ticari araçlar 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir kez ölçüm yaptırması gerekiyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Araç Muayenesi
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