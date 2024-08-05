Çok Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.08.2024 22:32

SPK'dan kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı.

SPK'dan kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin duyuru
[Fotoğraf: DepoPhoto]

SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
Kripto Para SPK Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Instagram'dan doğrudan iletişim araçlarıyla yapılan satışlar e-ticaret kapsamında değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
20:54
Türkiye Bangladeş'te yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor
20:29
Afyonkarahisar'da 299 sikke ele geçirildi
21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz
20:08
Bakan Uraloğlu: Instagram yetkilileriyle görüşmede istediğimiz sonucu alamadık
19:12
Kabine toplantısı bitti
Kuruyan Yarışlı Gölü'nü flamingolar da terk etti
Kuruyan Yarışlı Gölü'nü flamingolar da terk etti
FOTO FOKUS
Oruç Reis'in kıskandıran seferi
Oruç Reis'in kıskandıran seferi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ