SPK Sorumlu Yönetim İlkeleri'nde düzenlemeye gitti

SPK açıklamasında, dünyada kolektif yatırım kuruluşlarının kurumsal pay sahipleri olmaları nedeniyle etkin ve güçlü bir kurumsal yönetim aktörü haline geldiği belirtildi.

Bu kuruluşların sermaye piyasalarında istikrarı sağlama konusunda önemli bir rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz ile kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları üzerindeki etkileri gündeme gelmiştir. Takip eden dönemde dünyanın pek çok ülkesinde kurumsal pay sahiplerinin yatırım yaptıkları şirketlere yönelik gözetim ilkeleri olarak ifade edilebilecek 'stewardship codes' adı altında düzenlemeler yapılmıştır."

Açıklamada, "Bu düzenlemeler temel olarak, kolektif yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri de dikkate alınarak yatırım yapılan şirketlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikalar belirlenmesini teşvik etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Böylece makro düzeyde de ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlamanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1'inci ve 54'üncü madde hükümleri çerçevesinde ülkemizde de bu alanda iyi uygulama standartlarının oluşturulabilmesini teminen Kurul Karar Organı’nın 16 Şubat 2024 tarih ve 11/155 sayılı kararı ile, portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik 'Sorumlu Yönetim İlkeleri' düzenlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anılan düzenleme kapsamında menkul kıymet yatırım fonu mal varlıklarının, ilgili tüm paydaşlar için uzun vadede değer yaratımı ile ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlanması amaçlarıyla sorumlu şekilde yatırıma yönlendirilmesi, yönetimi ve gözetimine yönelik ilkeler belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlke seti, 'yatırım yapılan şirketlere yönelik izleme faaliyetleri', 'yatırım yapılan şirketler ile etkileşim faaliyetleri', 'ilgili tüm paydaşlar ile işbirliği faaliyetleri', 'yönetilen portföylerdeki varlıklara ait oy haklarının kullanımı' ile 'çevresel, sosyal, yönetişim faktörlerinin sorumlu yönetim politikasına dahil edilmesi' konularında düzenlenen 5 ilkeden oluşmaktadır. Uy ya da açıkla prensibi çerçevesinde düzenlenen sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin olarak portföy yönetim şirketleri tarafından politika oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte, en geç 31 Aralık 2024 itibarıyla, sorumlu yönetim ilkeleri politikasının veya politika oluşturulmaması yönünde alınan karar ile gerekçesinin kamuya açıklanması gerekmektedir. Portföy yönetim şirketleri tarafından, sorumlu yönetim ilkeleri politikasında belirlenen esasların ne şekilde uygulandığı her hesap dönemini takip eden 60 gün içinde kurulca standardı belirlenecek yıllık raporlar ile kamuya açıklanacaktır."