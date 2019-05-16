Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi olmamakla birlikte, var olan ve daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0,1’den yüzde 0’a çekilen oran yeniden yüzde 0,1'e çıkarıldı.

Burada temel olarak spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın amaçlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA