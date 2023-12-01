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Ekonomi
TRT Haber 01.12.2023 00:39

S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi

S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi

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