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HABER GİRİŞ
01.12.2023 00:39
, 01.12.2023 00:40
SON GÜNCELLEME
01.12.2023 00:40
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi.
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