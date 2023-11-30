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Ekonomi
TRT Haber 30.11.2023 16:40

Emine Erdoğan: Tescillenen zenginliklerimize Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği tescili alması ile ilgili, "AB nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yerel zenginliklerimize, Ankaramızın meşhur Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici" dedi.

Emine Erdoğan: Tescillenen zenginliklerimize Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici

Emine Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Anadolu’nun altın değerindeki topraklarından sofralarımıza ulaşan her nimet, eşsiz bir hediye. AB nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yerel zenginliklerimize, Ankaramızın meşhur Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici. Ata yadigarı mirasımızı korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak için el birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştırmayı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 

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