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Ekonomi
AA 30.11.2023 16:13

Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Protokolü'ne ilişkin, "Ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü şekilde hayata geçirerek karşılıklı yeni ticaret ve yatırım fırsatları oluşturacağız" dedi.

Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Hollanda'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretinin ikinci gününde Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Ülkelerimizin ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında birçok konuyu masaya yatırdık. Ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü şekilde hayata geçirerek karşılıklı yeni ticaret ve yatırım fırsatları oluşturacağız. Toplantımızda, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacminin daha da artması, özellikle döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, inovasyon gibi alanlarda işbirliğimizin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirici ve karşılıklı yatırım fırsatlarını güçlendirici hususlar üzerine mutabık kaldıkları (JETCO) Protokolü'nü, Schreinemacher ile imzaladıklarını bildirdi.

Ticaret diplomasisi faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin gücünü, oluşturacakları işbirlikleriyle artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizde, istikrarlı, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı ve Türk ekonomisinin pozitif büyümesini destekleyen çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu kapsamda, ortak yatırımlar, müteahhitlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, enerji ve turizm konularının etraflıca ele alındığı JETCO Protokolü'nün her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum."

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