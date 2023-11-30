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Ekonomi
AA 30.11.2023 21:07

İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 13-19 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Kovid-19 salgınının başladığı 2019 yılı öncesi uçuş sayılarındaki değişimlere de yer verilen rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı oldu.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1254 uçuşla Londra Heathrow ile 1227 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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