  • 11 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.47
    EURO 7.503
  • BIST 91698.34
    ALTIN 248.656
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini uzattı

Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini uzattı

Cezayir menşeli petrol şirketi Sonatrach ile Türk firması Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), doğalgaz sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini uzattı

Sonatrach Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Maziği, Sonatrach ile BOTAŞ arasında Türkiye'ye gaz tedarik sözleşmesinin 31 Temmuz'da yenilendiğini söyledi.

Maziği, söz konusu sözleşmenin 1 Ekim 2019'dan başlayıp 1 Ekim 2024'e kadar 5 yıllık süreyi kapsadığını ifade etti.

"Türk firmalarıyla iş birliğini artırmaya hazırız"

Türkiye'nin Sonatrach için önemli bir pazar olduğunu belirten Maziği, Cezayirli şirketin gerek BOTAŞ gerekse diğer Türk firmalarıyla iş birliğini artırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni sözleşmeyle ayrıca, Türkiye'ye ihraç edilen gaz miktarının da yıllık 5,4 milyar metreküpe çıkarılması kararlaştırıldı.

Halihazırdaki sözleşme, Türkiye'ye yıllık 4 milyar metreküp gaz tedarik edilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sonatrach, Botaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER