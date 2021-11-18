Sinop'ta bu sezon merkez köyler ile Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde 35 bin dekarlık alanda çeltik üretimi yapıldı.

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre Sinop 30 bin 500 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de 6'ncı sırada.

Çeltik üretiminin artırılması için çifçlilere verilen destekler devam ediyor.