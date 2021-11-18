Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop çeltik üretimiyle Türkiye’de 6'ncı sırada
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli çeltik ekim merkezlerinden Sinop'ta bu sezon 30 bin 500 ton çeltik üretimi yapıldı.
Sinop'ta bu sezon merkez köyler ile Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde 35 bin dekarlık alanda çeltik üretimi yapıldı.
Valiliğin yaptığı açıklamaya göre Sinop 30 bin 500 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de 6'ncı sırada.
Çeltik üretiminin artırılması için çifçlilere verilen destekler devam ediyor.
Etiketler: Sinop Tarım Üretimi
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