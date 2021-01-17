Türkiye'nin kara sınır kaplarında ticaret 2020 yılında da hız kesmedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında sınır kapılarında 3,4 milyon ticari araç giriş çıkışı gerçekleştiğini açıkladı.

Pekcan, "En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapımız 1 milyon 90 bin ile Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı olurken bunu 704 bin araç ile Kapıkule, 315 bin araç ile Sarp Gümrük Kapısı izledi." dedi.

COVID-19 nedeniyle, bir önceki yıla kıyasla gümrük kapılarından geçen yolcu sayısının 7,6 milyona gerilediği bilgisini paylaşan Pekcan, ticari araç giriş-çıkış sayılarındaki olumlu tablonun, alınan tedbirlerin etkisiyle ticaretin kesintiye uğramadan devam ettiğinin en büyük göstergelerinden biri olduğunu söyledi.