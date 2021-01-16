Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Manisa'daki toplu açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Soma ilçesinden eşlik etti.

Manisa'da 5 ayrı noktadan yapılan törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan dört enerji tesisinin şehre, Manisalılara, tüm millete hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır." dedi.

Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sıralı bağlantılar ile santrallerin açılışını gerçekleştirdi.

Soma Kolin Termik Santrali 1 milyon 750 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Soma ilçesinde açılan Soma Kolin Termik Santrali'nin kurulu gücü 510 megavat. Bölgeden çıkarılacak kömürün kullanacağı tesiste yaklaşık 1500 kişi istihdam edilecek. Buradan üretilecek enerjiyle 1 milyon 750 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Salihli JES-2 ve Salihli JES-3'ün kurulu gücü 54,5 megavat

Salihli ilçesinde faaliyete geçecek jeotermal santraller Salihli JES-2 ve Salihli JES-3'ün kurulu gücü ise 54,5 megavat olacak. Tesislerde 70 kişinin istihdam edilmesi ve buralarda üretilecek enerjiyle 450 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Alaşehir ilçesinde de kurulu gücü 30 megavat olan ALA 2 Jeotermal Santrali'nin açılışı yapıldı. Söz konusu tesiste de 100 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Soma ve Kırkağaç doğal gaza kavuştu

Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğal gaz arzının sağlanması dolayısıyla da resmi açılış yapıldı.

Erdoğan'dan Telegram paylaşımı: Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye

Cumhurşbakanı Erdoğan, açılış sonrası Telegram hesabından "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" ifadeleri ile açılan santrallerin fotoğrafını paylaştı.