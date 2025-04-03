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Ekonomi
AA 03.04.2025 18:34

Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu toplantısı ülkemizde yapılacak

Bakan Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliğinin oluştuğunu, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu toplantısı ülkemizde yapılacak
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu." ifadesini kullandı.

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek, "Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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