Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu toplantısı ülkemizde yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu." ifadesini kullandı.

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek, "Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.