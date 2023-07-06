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Ekonomi
AA 06.07.2023 11:26

Sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 12,7 milyona ulaştı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanda hayat sigortası sayısının arttığını belirterek, "2021'de 9,9 milyon baş küçükbaş hayvan sigortalanmışken 2022 sonu itibarıyla bu sayı yüzde 28,1'lik artışla 12,7 milyon başa ulaştı." dedi.

Sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 12,7 milyona ulaştı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Devlet Destekli Tarım Sigortaları" verilerini değerlendirdi.

2021-2022 döneminde sigortalanan küçükbaş hayvan sayısındaki artışa dikkati çeken Çelik, tarım sektörünün her türlü riske açık olduğuna işaret etti.

Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri sonucu oluşan doğal afetlerin tarım sektöründe büyük zararlara neden olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sektörde risklerin önüne tarım sigortası yaptırılarak geçilebilir. Dolayısıyla çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin, oluşan zarar veya kayıplarını telafi etmek için, ürün ya da hayvanlarını sigortalamaları öncelikleri olmalıdır. Bunun için de çiftçi ve yetiştiricilerin tarım sigortaları konusunda ayrıntılı bir şekilde bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede yapılacak eğitim çalışmaları poliçe üretimi ve sigortalı sayısının artışına olumlu yansıyacaktır."

Yetiştiricilere hayat sigortası çağrısı

Küçükbaş hayvancılıkta sigortalanan hayvan sayısındaki artışa da değinen Çelik, "Son yıllarda küçükbaşta hayvan hayat sigortalarının olumlu manada sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Sigorta poliçesi üretimiyle sigortalanan hayvan sayısı da artmaktadır. 2021'de 9,9 milyon baş küçükbaş hayvan sigortalanmışken 2022 sonu itibarıyla bu sayı yüzde 28,1'lik artışla 12,7 milyon başa ulaştı. 57 milyonluk küçükbaş hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 20'si sigortalıdır." diye konuştu.

Sektör olarak yüzde 28'lik artış oranını yeterli görmediklerini anlatan Çelik, "Onca emeklerinin heba olup gitmemesi için yetiştiricilerimizin çoğunlukla tarım sigortaları sistemi içerisinde yer almasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla tüm yetiştiricilerimizi hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, devlet desteğinin devam etmesi ve sigorta primlerinin yetiştiricilerin rahatça ödeyebileceği düzeye çekilmesiyle sigortalı küçükbaş hayvan sayısında daha fazla artış olabileceğini sözlerine ekledi.

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