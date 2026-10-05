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Ekonomi
AA 05.10.2026 12:16

Sigorta işlemlerinde dijital kolaylık: Hasar dosyası e-Devlet'e taşındı

E-Devlet "sigortalarım" sayfasının faz 2 çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlar; hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek.

Sigorta işlemlerinde dijital kolaylık: Hasar dosyası e-Devlet'e taşındı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiğini bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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