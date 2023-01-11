Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim
Bakan Muş, "Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Bakan Muş, sıfır ve ikinci el araç satışlarında piyasayı daraltmak ve dengeyi bozmaya çalışanlara yönelik harekete geçildiğini duyurdu.
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirildi.
Etiketler: Otomotiv Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş
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