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Ekonomi
AA 23.06.2024 11:57

SGK'nın elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Uygulaması ile bugüne kadar 1 milyon 125 bin 159 tebligat yapıldı.

SGK'nın elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı.

Elektronik Tebligat Uygulamasına yapılan başvuru sayısının haziran ayı itibarıyla 2 milyon 624 bin 669 olduğunu bildiren Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan SGK
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