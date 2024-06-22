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Ekonomi
AA 22.06.2024 11:56

Türkiye'nin LPG ihracatı arttı

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan sıvılaşmış petrol gazı (LPG) ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ihracatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık LPG sektör raporuna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin, geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,4 azalarak 920 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 17 farklı ülkeye ve bölgeye LPG ihracatı yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İsviçre, Lübnan, Romanya, Bulgaristan ve Tunus oldu.

Avusturya ve Cibuti'ye de geçen yıl ilk kez ihracat gerçekleştirildi. İhracat faaliyetleri başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya, İskenderun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldü

Böylelikle, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre yüzde 21,49 artarak 3 milyon 893 bin 751 ton oldu.

13 farklı ülke ve bölgeden ithalat yapıldı

Toplam 13 farklı ülke ve bölgeden LPG ithalatı yapıldı. En çok ithalat yapılan ilk 5 ülke ise Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Nijerya olarak gerçekleşti.

Ülke ve bölgelere göre ihracat miktarları ise şöyle:

Ülkeler 2022 (ton) 2023 (ton)
İsviçre 42.140 62.632
Lübnan 110.458 57.242
Romanya 23.186 51.772
Bulgaristan 31.781 43.386
Tunus 46.595 34.293
KKTC 36.308 32.579
Yunanistan 41.048 30.095
Marshall Adaları 31.058 23.579
Seyşeller 11.831 22.381
Avusturya 0 20.216
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