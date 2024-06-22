Yılın ilk çeyreğinde 2,3 milyonu aşkın araç egzoz muayenesine girdi

Motorlu taşıtlardan kaynaklı kirlilik, kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturuyor.

Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyon da aynı oranda arttıyor.

Taşıt sayısındaki artışlara bağlı olumsuz etkilerin önlemesi amacıyla Bakanlık tarafından egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne ilişkin çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi kuruldu.

Ocak 2018'den itibaren uygulanan takip sistemiyle tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülüyor, ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri sisteme kaydedilerek Bakanlıkça takip ediliyor.

Muayeneyi geçemeyen 378 araç sürücüsüne ceza kesildi

Buna göre bu yılın ilk çeyreğini kapsayan 1 Ocak-31 Mart arasında ülke genelinde Bakanlık tarafından 2 milyon 353 bin 228 aracın egzoz muayenesi yapıldı.

Denetimlerde muayeneyi geçemeyen 378 araç sahibine, 3 milyon 951 bin 680 lira ceza kesildi.

Söz konusu takip sistemiyle ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme ortadan kalkarken, sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçiliyor.