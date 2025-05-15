SGK'dan kayıt dışı istihdama geçit yok: 2 milyar 36 milyon lira ceza kesildi

SGK Başkanı Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, açıklamalarda bulundu.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen sosyal güvenlik reformunun 16 Mayıs 2006'da kabul edildiğini anımsatan Kaya, her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Önemli gün ve haftaların toplumda farkındalık oluşturma, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından değerli olduğunu dile getiren Kaya, bu kapsamda SGK'yı, herkese tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu yılın sloganı: "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa"

Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki sloganını kayıt dışı istihdamla mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa" olarak belirlediklerini bildiren Kaya, "Kişilerin geleceklerini her anlamda güvence altına almalarının en önemli şartı, kayıtlı şekilde çalışmaları. İnsanların kayıt dışında kalmalarının, sağlık ve diğer risklere karşı korunmayla ilgili kayıp yaşamalarına neden olacağına dikkat çekeceğiz." dedi.

Güçlü bir SGK'nın, güçlü bir Türkiye demek olduğunu ifade eden Kaya, bunun temel taşlarından birinin de kayıtlı istihdam olduğunu söyledi.

Kaya, mutlu ve güvenli bir gelecek için kayıtlı çalışma bilincini bütün kesimlerde oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, kayıt dışı istihdamla mücadelenin, kurumun öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

"Denetim ve yaptırımın yanı sıra teşvik ve rehberliğin öne çıktığı bir anlayışı benimsiyoruz." diyen Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaların 5 ana strateji altında toplandığını söyledi.

Kaya, bu stratejilerin başında, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı suretiyle çapraz kontrol çalışmalarının yer aldığını belirterek, "Bankalar dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından kişilerin mesleki bilgileri periyodik olarak kurumumuzca alınıyor. Gelen bilgiler kurumumuz veri tabanından kontrol ediliyor ve bu sayede sigortasız çalışanlar herhangi bir denetime gerek kalmadan kolayca tespit edilebiliyor." dedi.

"3 bin müfettiş ve denetmenimiz görev yapıyor"

Denetim sisteminin etkinliğinin artırılmasının bir diğer stratejik başlık olduğunu belirten Kaya, kurum bünyesinde görev alan denetim elemanı sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Kaya, "Şu an yaklaşık 3 bin müfettiş ve denetmenimiz görev yapıyor. Ayrıca, etkinliği artırmak için rastgele denetimlerin yerine risk analizine dayalı denetimler yapıyoruz. Böylece en riskli bölgeleri, sektörleri ve iş yerlerini belirliyoruz, daha etkin denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Teşvik uygulamalarıyla istihdam üzerindeki maliyetleri azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaya, işverenlerin üzerindeki mali yükü azaltmak ve sigortasız işçi çalıştırmayıp primini düzenli ödeyen işverenleri desteklemek amacıyla pek çok teşvik uyguladıklarını, bu teşviklerin, hem işverenleri daha fazla işçiyi sigortalı çalıştırma yoluna ittiğini hem de dezavantajlı bazı kesimlere istihdam olanağı sağladığını dile getirdi.

Kaya, özellikle il müdürlükleri aracılığıyla yürüttükleri bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleriyle tüm çalışanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Sosyal güvenlik hizmet kalitesinin artırılmasına dönük çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kaya, gelişen teknolojinin de yardımıyla vatandaşlara sağlanan hizmetlerin kalitesini artırarak, sigortalıların ve işverenlerin kolay erişilebilir ve daha nitelikli hizmet almalarını sağladıklarını ifade etti.

Birçok hizmeti e-Devlet'ten sunarak bürokratik işlemleri olabildiğince ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, halihazırda 180'e yakın işlemi erişime sundukları e-Devlet platformunda, geçen yıl 2 milyarı aşan hizmet kullanımı sayısıyla tüm kurumlar arasında en yüksek hizmet kullanımına sahip kurum olduklarını bildirdi.

Çapraz kontrol ve denetimler yapılıyor

Kayıt dışı istihdama yönelik iş yeri denetimleriyle ilgili de bilgiler veren Kaya, şunları kaydetti:

"Kurumumuz tarafından yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde, geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk 4 ayında 29 bin 463 iş yeri denetlendi. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı."

İşverenlerin prim teşviklerinden yararlanmaya devam etmesi için kayıt dışı işçi çalıştırmaması gerektiğini belirten Kaya, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin, ilk tespitte bir ay süreyle, tespit tarihinden sonra 3 yıl içerisinde bu durumu tekrarlaması halinde ise bir yıl süreyle söz konusu prim teşviklerinden yararlanma hakkını kaybettiğini bildirdi.

"15 farklı prim teşviki uyguluyoruz"

Kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için ödedikleri prim yükünü hafifletmek amacıyla 15 farklı prim teşviki uygulandığını aktaran Kaya, prim indirimi teşviki, genç ve kadın teşviki, engelli istihdam teşviki, kültür yatırım girişim teşvikinin bunlardan bazıları olduğunu söyledi.

Kaya, yıllık hazırladıkları rehberlik programları sayesinde ve sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek örgütleri ve üniversiteler aracılığıyla sosyal güvenlik ve kayıtlı çalışmanın önemine dair bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Avrupa'nın en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduklarını ve gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Kaya, yapay zeka teknolojisini kurum olarak ıskalamadıklarını ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

SGK Başkanı Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.