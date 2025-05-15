Az Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.05.2025 10:08

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 3 milyar dolar seviyesine ulaştı

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım hacmi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89,3 artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 3 milyar dolar seviyesine ulaştı

Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı mart ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89,3 artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Mart 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olduğu ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiği ifade edilen açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Kazakistan'ın birinci, Hollanda'nın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bu ülkeleri sırasıyla Almanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Krallık ve Libya takip etti.

Sektörel bazda incelendiğinde, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 48'lik payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.

İmalat sektörü yüzde 22,2'lik payla ikinci sırada yer alırken, finans ve sigorta faaliyetleri sektörü yüzde 9,4'lük payla üçüncü sırada konumlandı.

Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artış, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını belirtti.

"Türkiye ekonomisine güveninin net bir göstergesi"

Dağlıoğlu, jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2024'te küresel doğrudan yatırımların yüzde 8 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 9,8 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekerek küresel trendlerin aksine önemli bir dayanıklılık göstermişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen bu başarılı performans, 2025'in ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğine dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 89,3'lük artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveninin net bir göstergesi. Özellikle toptan ve perakende ticaret, imalat ile finans ve sigorta sektörlerindeki odak, ekonomimizin çeşitliliğini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlar performansının özellikle de nitelikli yatırımlar alanında artarak devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Emine Erdoğan: Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır
10:26
Bakan Fidan: İstanbul'da görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
10:06
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:51
Bakan Fidan: NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz
10:03
Katil İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İETT otobüsünde yangın
İETT otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ