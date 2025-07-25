Açık 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.07.2025 12:58

SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında son 1,5 yılda 165 bin 816 iş yerini denetledi, mevzuata aykırılık tespit edilenlere yaklaşık 3,5 milyar lira para cezası uyguladı.

SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
15 soruda "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilenler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Minguzzi ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
13:53
Sarsılmaz, IDEF'te 84 bin 800 tabanca teslimatı için sözleşme imzaladı
13:50
Orman yangınlarıyla oluşan "kül taşınımı" bir haftadan fazla sürebilir
13:49
Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'si ihraç edildi
13:47
Marmara'da son araştırmada müsilaja rastlanmadı
13:45
İşgalci İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Antalya Aksu'da ekiplerin yangınla mücadelesi kamerada
Antalya Aksu'da ekiplerin yangınla mücadelesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ