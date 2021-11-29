Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma için başvuru sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde yarın son gün.

İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021.

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırılmış prim borçları e-Devlet'ten ödenebilecek. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da ödeme yapılabilecek.