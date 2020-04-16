Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat çalışmaları başladı.

[Fotoğraf: AA]

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, özenle topladıkları meyveleri mahalle meydanındaki alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürünü, düzenlenen tören ve açık artırmayla satıldı. Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende, bölge üreticilerinden Metin Koyuncu'nun hasat ettiği yaklaşık 30 kilogram kiraz, kilogramı 400 liradan alıcı buldu.

[Fotoğraf: AA]

Sezon açıldı

Sancaklıbozköy Mahallesi Muhtarı ve üretici Kadir Dalgın 16 Nisan itibarıyla sezonu açtıklarını belirterek, "Geçen yıl sezonu biraz daha erken açmıştık, bu yıl mevsim koşulları nedeniyle sezon gecikti. İnşallah bundan sonra haziranın ortalarına kadar 2 aylık sürede Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli kirazını çıkaracağız. Bu, yöre halkına ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede üretilen yıllık ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.