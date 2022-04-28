Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2 bin lira Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırıldı.

Hak sahiplerine her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına yarın yatırılacak.

Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6,3 milyon lira ödedi.

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ödeme miktarı 104 milyon lirayı geçti

Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7,7 milyon lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin lira Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319 bin lira ödeme yapılacak.

Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8,3 milyon lira yatırılacak.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.