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Ekonomi
TRT Haber 10.01.2024 00:43

SEC'in X hesabına siber saldırı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin ETF onayına ilişkin yetkisiz paylaşım yapıldığını bildirdi.

SEC'in X hesabına siber saldırı

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