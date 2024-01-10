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Ekonomi
AA 10.01.2024 00:43

SEC'in X hesabına siber saldırı: Bitcoin paylaşımı sahte çıktı

SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin ETF onayına ilişkin yetkisiz paylaşım yapıldığını açıkladı. Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

SEC'in X hesabına siber saldırı: Bitcoin paylaşımı sahte çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Gensler'in açıklamasından dakikalar önce SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

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