Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Savunmanın devleri" listesinde 2 Türk şirketi
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" listesinde, ASELSAN ve TUSAŞ yer aldı.
ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.
Listeye, bu yıl ASELSAN 48, TUSAŞ 68'inci sıradan girdi.
ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.
Etiketler: ASELSAN
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